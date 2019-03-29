Большой гайд по Apple Wallet

Приложение Apple Wallet

Программа Apple Wallet — это замена привычному кошельку. В Apple Wallet можно хранить банковские, кредитные и дебетовые карты, а также карты программ лояльности магазинов, бонусные и дисконтные карты, билеты в кино, купоны и т.д.. Приложение Apple Wallet доступно пользователям iPhone, у которых установлена iOS 9 и более поздние версии. Apple Wallet установлено на всех iPhone по умолчанию и не может быть удалено. На версиях iOS 8 и ниже доступна программа Passbook, которая имеет аналогичные Apple Wallet возможности, кроме оплаты.

В сравнении с другими подобными приложениями, Wallet нельзя удалить

Добавление карт в Apple Wallet

Приложение Apple Wallet позволяет хранить все карты пользователя в одном месте. К ним относятся как платёжные банковские карты, так и неплатёжные карты лояльности, бонусные карты и т.д.

Как добавить платёжную карту в Apple Wallet

Добавить платёжную карту можно следующим способом:

Необходимо перейти в программу Apple Wallet и нажать на текст «Добавить платёжную карту». Далее следуйте инструкциям, которые будут отображаться на экране iPhone. Подробная инструкция по добавлению карты доступна на сайте Apple. Также можно добавить карту в Apple Wallet с помощью мобильного приложения банка. Например, Сбербанк, Тинькофф Банк и другие.

Какие платёжные карты можно добавить в Apple Wallet

В данный момент есть возможность добавить банковские карты многих известных российских банков. Узнать список банков, поддерживающих Apple Pay, вы можете в статье «Какие Российские банки поддерживают Apple Pay».

Как добавить неплатёжную карту в Apple Wallet

Добавить карту магазина в Apple Wallet можно следующими способами:

пройти по ссылке, полученной в SMS;

пройти по ссылке, полученной в Email;

отсканировать штрихкод с пометкой «Добавить в Wallet»;

нажать на уведомление о возможности загрузки карты Wallet, полученное при оплате с помощью Apple Pay в магазине, подключенном к Wallet.

Кроме того, карту можно добавить в мобильном приложении или на сайте магазина, по ссылке в социальных сетях, с помощью iMessage и AirDrop. Карты можно устанавливать с помощью компьютера Mac и браузера Safari (должна быть включена синхронизация Wallet через iCloud). Ссылки на карты можно найти в личном кабинете клиента на сайте магазина (если магазин подключен к Apple Wallet). Также рекомендуем искать значки «Добавить в Apple Wallet» рядом с QR-кодами и в Email рассылках.

После того, как пользователь перейдёт по ссылке в SMS-сообщении, он сможет сразу добавить карту в Wallet

Какие неплатёжные карты можно добавить в Apple Wallet

Помимо карт для оплаты, в Apple Wallet можно добавить карты магазинов (карты лояльности и бонусные карты, например, карты некоторых магазинов Леруа Мерлен), билеты (например, покупая билеты на сайте Киноход), посадочные талоны и т.д. Инициатива выдачи карт Wallet своим клиентам остается за магазином. Вручную создать карту, которую будут принимать в магазине, сейчас невозможно. Магазины обычно сообщают своим клиентам о доступности карт Wallet с помощью рекламы внутри магазина, рассылки Email и SMS. Мы рекомендуем уточнять информацию о поддержке карт Apple Wallet в магазине. Если сотрудники ничего не знают про Apple Wallet - скорее всего придётся подождать.

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Использование карт Apple Wallet

Как пользоваться платёжными картами

Платёжный сервис Apple Pay является частью программы Apple Wallet. С его помощью вы можете совершать покупки в магазинах. Использовать Apple Pay очень просто. Нужно поднести iPhone к терминалу оплаты и приложить палец к Touch ID, при этом iPhone автоматически выполнит все операции. Для оплаты будет применена карта, которая расположена сверху списка в программе Wallet. Если нужно выбрать другую карту для оплаты, необходимо дважды нажать на кнопку «Домой» на заблокированном экране, далее выбрать нужную карту из открывшегося списка в приложении Apple Wallet. Можно производить оплату с помощью Apple Watch. Для этого необходимо дважды нажать на боковую кнопку и поднести Apple Watch к терминалу оплаты.

Как пользоваться неплатёжными картами

Чтобы воспользоваться картой Apple Wallet в магазине необходимо открыть её и предъявить на кассе. Обычно сотрудники магазина сканируют штрихкод карты для проведения операции. Некоторые карты Apple Wallet поддерживают бесконтактную передачу данных. Если карты содержат информацию о месте нахождения магазина или определённом времени, они могут появляться на экране блокировки. Например, когда вы входите в магазин, на экране может появиться уведомление бонусной карты. При сканировании на кассе, вы быстро можете открыть карту Apple Wallet с экрана блокировки.

При нахождении вблизи магазина, принимающего карту Apple Wallet, на экране блокировки появится уведомление

Также открыть Apple Wallet можно с помощью двойного нажатия на кнопку «Домой» при заблокированном экране. Далее следует выбрать нужную карту среди установленных. Функции быстрого открытия карты в магазине - большое преимущество Apple Wallet над другими приложениями-агрегаторами карт. Если на обратной стороне карты в Wallet включен автоматический выбор бонусной или банковской карты, можно использовать эти карты по умолчанию. Для этого необходимо поднести iPhone к терминалу оплаты, приложив палец на Touch ID. Данная функция доступна только для карт с бесконтактной передачей данных. Для использования карты на Apple Watch необходимо открыть Wallet и нажать на нужную карту, на экране откроется штрихкод для считывания при оплате.

Настройка и управление

Откройте Apple Wallet и нажмите на нужную карту из списка, а затем значок 'i' на ней, чтобы перейти к настройкам и получить дополнительную информацию. Карта переворачивается, поэтому мы называем этот функционал «обратная сторона карты». На обратной стороне карты можно выполнить следующие действия:

удалить карту;

отправить карту c помощью iMessage, AirDrop или почты;

обновить информацию на карте (потянуть вниз);

открыть или установить приложение магазина, выпустившего карту;

включить или отключить автообновление;

включить или отключить отображение уведомлений на заблокированном экране по геопозиции или времени;

включить или отключить функцию автоматического выбора для карт с бесконтактной передачей данных.

На обратной стороне карты также может отображаться другая полезная информация о магазине (компании). Например, ссылки, контактная информация, а также информация о действующих акциях.

Функционал карты в Wallet с обратной стороны, где пользователь может найти информацию о магазине (новости, акции, контакты и т.д.), а также включить или отключить некоторые функции

Получение уведомлений об обновлениях

Обычно телефон настроен так, что уведомления от магазинов будут появляться на экране блокировки без необходимости выполнения дополнительных настроек. Однако, если это не ваш случай, чтобы получать автоматические уведомления о скидках, начале распродаж, начислении баллов в магазине, выпустившем карту, необходимо выполнить следующие действия:

Нажмите «Настройки», затем перейдите в «Центр уведомлений», далее - Wallet;

Включите параметр «Баннер» или «Уведомления».

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Карты Wallet для бизнеса

Запуск мобильных кошельков, в частности Apple Wallet, навсегда изменил способ которым бренды, ритейлеры и даже рекламодатели привлекают своих клиентов. С помощью мобильных кошельков компании смогли проще и с большей эффективностью доставлять информацию о специальных предложениях, купоны и карты лояльности клиентам, желающим их получить.

Использование Wallet облегчает процесс оплаты или использования бонусов в магазинах, а возможность сохранения фирменных предложений, купонов, карт лояльности и прочего в свои телефоны является выигрышной для обеих сторон:

клиенты больше не должны беспокоиться о том, чтобы не забыть взять с собой карту нужного магазина;

компании оснащены отслеживаемым, обновляемым и ориентированным на местоположение контентом, помогающим заполучить прямой канал связи со своей аудиторией.

Также приём оплаты через Apple Pay - это простой способ увеличить пропускную способность касс, т.к. оплата с помощью Apple Pay проходит быстрее, чем при использовании пластиковых банковских карт. Ваши клиенты смогут не тратить время на поиск кошелька и нужной в нём карты. Чтобы принимать оплату с помощью Apple Pay, необходимо установить терминал с поддержкой бесконтактной оплаты (NFC). Обычно большинство терминалов, принимающих оплату с помощью NFC, подходят для использования Apple Pay. Обратитесь в банк, обеспечивающий эквайринг в вашем магазине и сообщите, что вам необходимо принимать оплату с Apple Pay. На специальном сайте Apple есть возможность заказать значки Apple Pay. Изображения значков также доступны для загрузки здесь.

Подробнее о преимуществах использования карт Wallet в бизнесе можно узнать из этой статьи.

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Кратко об изменениях в Apple Wallet

Wallet был разработан компанией Appleи Inc. и был представлен на конференции Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 11 июня 2012 года. Приложение впервые появилось на iOS6 19 сентября 2012 года и называлось Passbook.

2012

Apple анонсировали новое приложение – Passbook, которое позволило пользователям iPhone хранить карты лояльности, купоны, посадочные талоны и билеты в своём смартфоне. Подобные приложения уже были выпущены раньше, но это было что-то совершенно новое для Apple. Вместе с приложением Apple представили новый формат карт – .pkpass.

2013

Apple внесли в приложение Passbook множество изменений, касающихся в основном внешнего вида карт в приложении. Иконка самого приложения также подверглась изменениям и приобрела новый вид.

2014

В США пришёл сервис Apple Pay, который позволил пользователям производить оплату при помощи своих смартфонов. Помощником в этом было приложение Passbook, куда у держателей смартфонов от Appleпоявилась возможность добавлять помимо карт лояльности и свои платёжные карты.

2015

За запуском Apple Pay и возможностью добавлять в смартфон платёжные карты, последовало переименование приложения с Passbook на Wallet. Кроме того, у пользователей появилась возможность расплачиваться с помощью Apple Watch.

2016

Запуск Apple Pay в России. Российские пользователи смартфонов от Apple также получили возможность привязывать платёжные карты к приложению Wallet и расплачиваться при помощи смарфона и часов.

2018

Основными нововведениями в Wallet стали возможность для студентов добавлять в приложение студенческие билеты и возможность бесконтактного использования карт. Эти обновления на данный момент касаются только пользователей США. Узнать больше об обновлениях в Wallet 2018 можно из статьи «Итоги WWDC 2018. Обновления в Wallet».

Подробнее об истории приложения Wallet можно узнать из статьи «История электронных кошельков».

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